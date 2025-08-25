ТСН у соціальних мережах

459
2 хв

Павло Зібров замилував фото з дружиною-красунею і ніжно звернувся до неї з нагоди важливого свята

У родині Павла Зіброва подвійне свято. Артист ласкаво привітав кохану з особливими датами в їхньому сімейному житті.

Валерія Сулима
Павло Зібров із дружиною

Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров показав милі фото з дружиною-красунею Мариною і привітав її з важливими святами.

25 серпня в сім'ї артиста – це особлива дата. У виконавця подвійне свята. Зокрема, день народження святкує дружина знаменитості Марина. Окрім того, 25 серпня у подружжя також річниця весілля. Вони вже 31 рік живуть у статусі чоловіка та дружини.

Тож, Павло Зібров присвятив Марині вітальний допис в Instagram. Співак опублікував їхні різноманітні світлини. Також він адресував коханій теплі слова, де виклав все, що відчуває до неї та за що їй вдячний.

Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Вітаю тебе з днем народження, моя кохана дружино, моя половинка, без якої я не уявляю свого життя. Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік", - говорить артист.

Павло Зібров говорить, шо його дружина є неабияк мудрою, ніжною, талановитою і завжди відчуває, як їхній сім'ї буде краще. Артист завжди прислухаються до порад коханої, і вона його жодного разу не підвела. А особливо Павло Зібров вдячний дружині за те, що вона народила йому доньку Діану.

Павло Зібров із дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Я щиро вдячний тобі за твою мудрість, ніжність, любов, талант, дальновидність і те тепло, яким ти наповнюєш наш дім. Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала. Я безмежно вдячний тобі за найкращий подарунок, найбільший скарб – нашу донечку Діану, яка з кожним роком розквітає і за це я схиляю голову перед тобою", - зазначив співак.

Павло Зібров побажав дружині міцного здоров'я, завжди бути щасливою та жити в мирі та злагоді. А він зі свого боку обіцяє робити все, аби в їхньому домі панувала радість, гармонія та любов.

Павло Зібров із дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

Павло Зібров із дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

"Бажаю тобі, моя Маринко, міцного здоров'я, безмежного щастя, тепла в душі, миру в серці та в країні. Нехай кожен день в нашому домі панують радість, гармонія та любов! З тобою життя – це музика, а ти – її найкраща мелодія. Люблю безмежно!" – підсумував артист.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров отримав від президента важливу нагороду. Артиста відзначили  за внесок у відродження та розбудову української держави.

Дата публікації
