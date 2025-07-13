Павло Зібров замилував рідкісним фото з донькою-красунею, з якою по-сімейному проводить вихідні

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Народний артист України Павло Зібров замилував рідкісним фото зі своєю донькою Діаною.

Виконавець поділився сімейним контентом в Instagram. Артист зізнався, що у вихідні його родина зібралася разом. Тож, вікенд співака минає в колі рідних і близьких.

Звичайно ж, поруч із батьками була Діана. Павло Зібров опублікував атмосферне фото з донькою. На знімку артист сидів на дивані та обіймав усміхнену Діану, яка позувала поруч із татом.

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"Це і є щастя! Люблю! Всім теплих, затишних, сімейних вихідних!" – підписав світлину артист.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

У коментарях підписники Павла Зіброва просто засипали його компліментами. Користувачі писали, що саме такий вигляд і має щастя. Також фани зазначили, що донька Павла Зіброва неабияка красуня.

Дуже гарне фото! Любо дивитись на такі теплі родинні стосунки, це дорого коштує!

Які ви гарні, донечка дуже схожа на вас!

Гарна доня!

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар показувала, як проводить відпустку з 10-річною донькою. Знаменитість розкрила лайфгак, як вони ховаються від спеки.