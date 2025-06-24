Павло Зібров замилував романтикою з дружиною та звернувся до неї з важливою заявою

Павло Зібров із дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

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Народний артист України Павло Зібров замилував романтикою з дружиною Мариною.

Артист поділився сімейний контентом у своєму Instagram. Зокрема, виконавець опублікував фото з коханою Мариною. На знімку співак був зображений у синіх штанях і білій сороці, а поруч із ним — обраниця в персиковому костюмі з чималою квіткою. Павло Зібров ніжно обіймав Марину та дивився на неї з любов'ю.

Окрім того, виконавець зробив важливу заяву. Артист зазначив, що їхня з дружиною історія кохання триває вже три десятиліття. Весь цей час вони йдуть разом по життю та є одне для одного підтримкою. Співак зазначив, що його дружина для нього все і він її безмежно кохає.

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Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

“Історія кохання, яка триває вже три десятиліття. Рука в руці. Поруч. Завжди. Ти — моє все, Маринка! Кохаю!" — звернувся до дружини артист.

Нагадаємо, нещодавно Павлу Зіброву виповнилося 68 років. Донька та дружина співака зворушливо вітали його з днем народження.