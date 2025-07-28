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- Гламур
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Павло Зібров запросив Білик у гості на дачу та показав, як вони разом час проводять: "Сімейний день"
Артисти вперше за тривалий час зібралися відпочити від гламурного життя.
Народний артист України Павло Зібров зворушив щирим і теплим зізнанням про свій нещодавній відпочинок.
Як зізнався артист, цими вихідними до нього на дачу приїхала його давня подруга й колега — співачка Ірина Білик. На Київщині зірки вирішили влаштувати собі невимушений день без світських клопотів — з ароматом шашликів, душевними розмовами та гумором. Павло Миколайович додав, що така нагода випадає дуже рідко, тож вони сповна насолодилися моментом.
"Вчора був прекрасний сімейний день! Ми з Ірочкою Білик ідемо смажити шашлик у Паші на дачі. Ми нарешті відпочиваємо. Без концертів, без гламуру, без макіяжу. Натурель! Будуть у нас курка, реберця та шашлик", — похизувалися зірки.
До того ж Білик, відома своїм фірмовим гумором, не втратила нагоди пожартувати і зізналася, що на мангалі смажиться м'ясо не лише тварин, але й "декілька її колишніх".
У коментарях фани потішилися такому зірковому тандему та побажали їм смачного вікенду:
Оце у вас компанія. Легенди!
Іруся як щось скаже… Класнюча
Простенько, невимушено і по-домашньому тепло. Іро, Павло Миколайович, ви класні!
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