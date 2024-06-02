Павло Зібров здивував розміром своєї пенсії: "Я багата людина"

Український співак Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії, яку йому підвищили.

Виконавець поділився, що насправді пенсії в Україні невеликі. Артист говорить, що як побував за кордоном і побачив, що там можуть дозволити собі пенсіонери, то був здивованим. Сам виконавець нині отримує 8,3 тисяч гривень. Пенсійні виплати Зіброву нараховуються за вислугою років, також він має надбавку за звання народного артиста України, учасника бойових дій та грамоти "За заслугу". Виконавець пожартував, що з пенсією в 8,3 тисяч може вважатися багатієм, адже в країні вони значно нижчі.

Павло Зібров

"У нас, чесно кажучи, пенсії такі убогі. Ми за кордоном поїздили, і дивишся там, як у них на лайнери, на круїзи йдуть пенсіонери. Я ж теж типу пенсіонер. Уже є книжечка. Починали з дуже смішної суми. Зараз уже підняли. Починалося з 2500 грн, потім 4000 з чимось, а зараз вже 8300. Більш менш. Порівняно з 2800 – 3000, то я багата людина. При тому, що я можу заробити концертами чи викладати. Так що нормально, не плачуся", - розповів артист на проєкті "Планетарій".

Тим не менш, співак, окрім пенсії, ще має заробіток. Іноді Павло Зібров дає касові концерти, також виконавець викладає та очолює кафедру в КНУКіМ.

Павло Зібров

"Є концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500 – 2000 грн. Робимо доступні. Ми прекрасно розуміємо, що немає грошей зараз стільки у людей, щоб заплатити. Аби тільки прийшли. Найголовніше, щоб стільці не були порожніми. Плюс я викладаю у Михайла Поплавського. Я йому вдячний. Уже два роки очолюю кафедру", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Коляденко розповів, на які гроші живе. Артист зізнався, скільки заробляє на місяць, та розповів про свій борг в 75 тисяч гривень.

Читайте також: