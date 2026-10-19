Павло Зібров здивував, як найняв доньку на роботу і яку зарплату їй платить: "Починали з невеличкої"

Павло Зібров із донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров здивував, як найняв доньку Діану на роботу і яку зарплату їй платить.

Їхня співпраця розпочалась сім-вісім років тому, про що виконавець розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк. Діана тоді саме закінчила навчання в Інституті міжнародних відносин, і виникло питання, а куди ж йти працювати. У дружини Павла Зіброва — Марини — виникла чудова ідея. Оскільки Діана від дитинства знає залаштунки шоубізнесу, то їй запропонували стати менеджеркою тата.

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«Мама каже: "Діаночко, ти виросла в такій сім’ї, що від дитинства у шоубізнесі. Ти всіх і все знаєш, чого ти підеш десь шукати якусь роботу після Інституту міжнародних відносин". І запропонувала. Дивлюся через місяць-другий — вау! У неї там знайомства, вона там домовилась, мене підфарбувала, там причесала, вивела, провела, зайвих людей відштовхнула — ну менеджер!» — пригадав артист.

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Павло Зібров із донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Врешті Діана одразу показала, що працюватиме наполегливо. Окрім того, вона доволі швидко увійшла в курс справ та почала досягати успіхів. Павло Зібров пригадує, що спочатку він платив Діані невеличку зарплату. Зараз дівчина отримує 20 відсотків від доходів батька. Артист говорить, що така висока зарплата зумовлена не родинними зв’язками, а насамперед робочими досягненнями доньки.

«Ми починали з однієї зарплати невеличкої років 7-8 тому, коли вона закінчила університет. Вона інтеграцію одну, другу, третю зробила. Рекламні пропозиції пішли, нормальні гроші, відсотки свої заробляє. У неї 20 відсотків, не 10! Хороша реклама, хороші гроші, вона їх обґрунтовано пише», — пояснив артист.

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