Павло Зібров зізнався, чому найняв доньку на роботу та як платить їй зарплату

Павло Зібров із донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров розповів, чому запропонував доньці працювати на нього та як платить їй зарплату.

Діана закінчила Інститут міжнародних відносин. Після здобуття освіти перед донькою Павла Зіброва постало питання, де працювати. Дівчині пропонували місце роботи, однак тато взяв ініціативу в свої руки. Артист запропонував їй допомагати розвивати його творчість, чим раніше займалась дружина Марина. Спочатку Діана сумнівалась, що впорається, але все ж таки погодилась.

"Коли вона закінчила Інститут міжнародних відносин, то постало питання, де вона буде працювати. Їй пропонували в одному місці, в другому. Кажу, ну що ти будеш носити зараз ті стільчики та екібанами займатися, давай будеш татом займатися. Вона спробувала. Хоча вона це все й робила не за гроші, а потім мама сказала: "Ми тобі ставимо зарплату хорошу, давай!" - говорить артист в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Павло Зібров із дружиною та донькою / © Instagram Павла Зіброва

Діана осучаснила батька. Донька Павла Зіброва змінила аранжування та візуал артиста. Врешті, це все дало результат. Співак говорить, що чи не одразу ж підняв доньці зарплату. Нині Діана працює SMM-менеджеркою та PR-директоркою у батька. Артист їй платить чудову зарплату і, звичайно ж, відзначає її досягнення.

"Минув місяць, ми розуміємо, що це клас. Діана зробила таке, що ми через два місяці підняли їй зарплату вдвоє. Вона змінила аранжування на більш сучасне та візуал", - говорить співак.

