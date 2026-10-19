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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
316
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2 хв

Павло Зібров зізнався, як дружина контролює його оточення та реагує на вродливих жінок

Співак з гумором розповів про ревнощі коханої, творчі суперечки та зізнався, чому йому подобається бути підкаблучником.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Павло Зібров з дружиною

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров розповів про стосунки з дружиною Мариною, зізнався, через що в них виникають суперечки, та пояснив, як кохана реагує на його оточення з красивих жінок.

Подружжя разом уже 33 роки. За цей час вони навчилися знаходити спільну мову навіть у робочих питаннях. 69-річний артист не приховує, що прислухається до думки дружини. Марина бере активну участь у його творчому житті. Саме вона однією з перших оцінює нові пісні чоловіка. Водночас у їхніх стосунках є тема, яка часом стає приводом для ревнощів.

Павло Миколайович розповів, що їхні суперечки здебільшого стосуються роботи та сценічного образу артиста.

«У нас сварки більше по творчості: "Не так оркестровку зробив, не так голос в тебе звучить, нє — балет не ті костюми, беквокалістка в тебе дуже сильно гарна, давай приберемо". Ну умовно», — поділився співак в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однак не лише музичні рішення можуть викликати невдоволення Марини. За словами Павла, дружина уважно стежить за тим, які жінки оточують його під час концертів і гастролей. Особливо її насторожують надто вродливі дівчата, адже робота артиста передбачає постійні поїздки, готелі та спілкування з різними людьми.

«З Павлом Зібровим поряд завжди красиві дівчата. Але не дай Бог супер красиві, то вона їх прибирає зразу. "Паша, я знаю, в неї такі очі, в тебе гастролі, готелі, поїзди — не треба тобі це все". Я так — хух, ну ладно. Але я її слухаюсь», — з гумором розповів виконавець про ревнощі коханої.

Павло Зібров з дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Попри такі моменти Зібров не вважає, що дружина обмежує його свободу. Навпаки, артистові подобається їхня модель стосунків, у якій він охоче поступається коханій і не соромиться цього. Для пояснення своїх почуттів Павло навіть згадав власну пісню «Чаклунка».

«От "Чаклунка" пісня в мене є… В житті кожного чоловіка рано чи пізно з’являється та чаклунка, яка приворожить тебе, яка захопить тебе, яка поглине тебе, яка перетворює буденність на казку. От я в тій казці і я не хочу з тієї казки виходити. Мені там класно. "Так ти шо, підкаблучник?" — Да! Я підкаблучник! Але мені так кайфово», — зізнався співак.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров здивував, як найняв доньку на роботу і яку зарплату їй платить.

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