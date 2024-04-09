Павло Зібров зізнався, коли його 27-річна донька зіграє весілля з нареченим-бізнесменом

Український співак Павло Зібров заговорив про майбутнє весілля його 27-річної доньки з нареченим-бізнесменом.

Діана Зіброва вже тривалий час заручена. Вона зі своїм коханим, бізнесменом Андрієм Іщенком, планувала зіграти весілля 2022 року. Утім, через повномасштабну війну в Україні плани довелося відкласти.

Павло Зібров зазначив, що весілля Діана та Андрій вже зіграють у мирний час. За словами музиканта, на святі гості та молодята мають веселитися та радіти. Під час повномасштабної війни, на думку Зіброва, весілля не можливо відгуляти на повну.

Діана Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

"Весілля треба робити в мирний час, щоб одягнути сукню, фату. Щоб гості танцювали, співали, веселились, раділи. А як зараз робити весілля, як радіти, танцювати? Воно не на часі", - сказав артист в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Павло Зібров також висловився про нареченого доньки. Виконавець говорить, що вони чудово ладнають між собою, а він, своєю чергою, поважає Андрія.

"Я його люблю, поважаю. Він співає моїх пісень багато", - додав виконавець.

Діана Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

Зазначимо, Діана Зіброва вже тривалий час перебуває у стосунках із бізнесменом Андрієм Іщенком. Після трьох років стосунків чоловік освідчився доньці співака. Спершу вона відмовила, але згодом закоханні почали планувати весілля. Утім, спочатку пандемія стала на заваді парочці, а потім повномасштабна війна.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що співачка Даша Астаф'єва вийшла заміж за багатія. Артистка не стала мовчати та різко відреагувала на плітки.

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