Павло Зібров зізнався, що його син від першого шлюбу не спілкується з сестрою та братом

Сам артист також вкрай рідко бачить старшого сина.

Український співак Павло Зібров, який нещодавно неочікувано заспівав з Анною Трінчер, розговорився про особисте життя.

У програмі DOROTYE артист поділився, що вкрай рідко бачиться зі своїм сином від першого шлюбу Сергієм. Павло Миколайович також зізнався, що син не спілкується з його дітьми від шлюбу з Мариною. Як відомо, у подружжя є спільна донька Діана та названий син Зіброва Олександр від попередніх стосунків Марини.

"Сергій не спілкується ані з Діаною, ані з Сашком. Коли були меншими, Сергій до нас приходив. Коли в школі навчався, коли студентом був. Потім все. Він давним давно одружився. Своя сім'я – відрізаний ломоть", - сказав Зібров.

Син Павла Зіброва від першого шлюбу Сергій

Він пояснив, чому й сам рідко бачить Сергія:

"Я навіть не знаю, як це можна пояснити. У мене своя сім'я. Своїх гастролі, своїх проблем, своїх тем, що ходити в гості до свого сина від першого шлюбу у мене немає часу", - поділився виконавець.

Дружина та діти Павла Зіброва

З теперішньою дружиною Зіброва Мариною Сергій теж не спілкується. На думку Павла Миколайовича, ще з дитинства у хлопця були певні ревнощі до неї. І це попри те, що ексдружина артиста сама його покинула.

Разом з тим Зібров запевнив, що якщо син звернеться до нього за допомогою, він все вирішить і обов'язково йому допоможе.

Нагадаємо, що рік тому Павло Зібров відверто розповів про зраду першої дружини. Зібров дуже хотів врятувати шлюб хоча б заради дитини, співак обіцяв змінитися, проте перша жінка Тетяна була невблаганна. Вона заявила, що "не хоче і не буде" жити з Павлом. Артист сподівався, що з часом все налагодиться, аж поки не заскочив дружину з коханцем.

Тоді їхньому сину було два роки. Павло Зібров прийшов додому, зібрав речі та поїхав геть. За словами артиста, ексдружина просила не заважати її "новій сімї" та навіть просила, аби Зібров дозволив, щоб син був на прізвищі нового обранця. Проте артист категорично відмовив.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання