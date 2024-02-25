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Павло Зібров зізнався, за яких умов наважиться збрити вуса

Павло Зібров зізнався, за яких умов наважиться збрити вуса

Павло Зібров

Артист відповів, коли позбудеться родзинки свого образу.

Український співак Павло Зібров назвав конкретну річ, після якої пообіцяв позбутися своїх розкішних вусів.

Так, артист зізнався, що поголиться лише з благодійними намірами. Оскільки найбільша мрія Павла Миколайовича – перемога, тому знаменитість за вуса хотів би отримати кругленьку суму коштів, яка б спрямовувалася на допомогу українській армії. Зокрема, співак наголосив, що позбудеться своїх впізнаваних вусів виключно тоді, коли знатиме, що у результаті буде придбано танк, який піде на користь ЗСУ і нищитиме окупантів.

До того ж Павло Миколайович зізнався, що на отриманому танкові хотів би зробити унікальний напис. Зокрема, щоб під час виконання бойових завдань на придбаній техніці виднілося його прізвище.

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov
Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я б зголив би свої вуса, якщо б зібрати за зголені вуса Павла Зіброва на танк і написати "Зібров". І він шурує по москалях", - чесно відповів артист в коментарі "Times of Ukraine".

Нагадаємо, нещодавно артист Павло Зібров розсекретив суму своєї пенсії, а також зізнався, як отримав статус учасника бойових дій.

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