Павло Зібров зізнався, за яких умов наважиться збрити вуса

Український співак Павло Зібров назвав конкретну річ, після якої пообіцяв позбутися своїх розкішних вусів.

Так, артист зізнався, що поголиться лише з благодійними намірами. Оскільки найбільша мрія Павла Миколайовича – перемога, тому знаменитість за вуса хотів би отримати кругленьку суму коштів, яка б спрямовувалася на допомогу українській армії. Зокрема, співак наголосив, що позбудеться своїх впізнаваних вусів виключно тоді, коли знатиме, що у результаті буде придбано танк, який піде на користь ЗСУ і нищитиме окупантів.

До того ж Павло Миколайович зізнався, що на отриманому танкові хотів би зробити унікальний напис. Зокрема, щоб під час виконання бойових завдань на придбаній техніці виднілося його прізвище.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я б зголив би свої вуса, якщо б зібрати за зголені вуса Павла Зіброва на танк і написати "Зібров". І він шурує по москалях", - чесно відповів артист в коментарі "Times of Ukraine".

Нагадаємо, нещодавно артист Павло Зібров розсекретив суму своєї пенсії, а також зізнався, як отримав статус учасника бойових дій.

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