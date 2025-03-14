Павло Зібров зробив чесне зізнання про ін'єкції краси: що в своїй зовнішності артист покращує

Народний артист України Павло Зібров, який раніше спрогнозував дату закінчення війни в Україні, розкрив секрети догляду за собою.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Павло Миколайович відверто заявив, що у свої 67 років звертається до косметологів. Так, він удосконалює шкіру свого обличчя та позбавляється зморшок у небажаних місцях. Зокрема, робить процедуру для розгладжування шкіри довкола очей.

"Пластичні операції – ні. Ін'єкції – так. Ін'єкцій я роблю. Іноді раз на рік, раз у вісім місяців можна зробити "гусячі лапки". Ми просто вже розуміємо, що вже ж не хлопчик. Це ж прийшов на п'ять хвилин, все, це займає 5-10 хвилин. Якісь невеличкі складочки можна прибрати", - зізнався Зібров.

Павло Зібров

Водночас артист зізнається, що мріє схуднути. Однак Зібров остерігається, що у такому разі може виникнути проблема зі шкірою на обличчі:

"У мене обличчя кругленьке, тому що я повненький. Я люблю поїсти. А якби я схуд, а я хочу схуднути… То тут обираєш: або ти стрункий Зібров на 10 кг менше і в тебе це все полізе або кругленький і з животиком", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розсекретив суму пенсії колеги Алли Кудлай і зізнався, чи має він бізнес під час війни.

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