ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Павло Зібров зробив відверту заяву про кризи та ревнощі в шлюбі з дружиною: "Навіть соромно сказати"

Артист та його кохана Марина вже протягом 31 року перебувають в статусі подружжя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Павло Зібров із дружиною

Павло Зібров із дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

Український співак Павло Зібров, який нещодавно розповів про спільну роботу з донькою, зробив відверту заяву про кризи та ревнощі в шлюбі з дружиною.

Артист та його кохана Марина одружені вже 31 рік. Виконавець в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що дружина – це саме його людина. Вони зустрілись і зрозуміли, що разом будуть щасливими. Співак говорить, що йому соромно в цьому зізнаватись, але криз в їхньому шлюбі не було. Закохані зрозуміли темпераменти одне одного та підлаштувались.

"Ми спеціально стосунки не вибудовували. Наші душі зустрілись 32 роки тому, побачили одне одного, зрозуміли, що нам комфортно і що ми будемо жити довго і щасливо. У нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю. Вона виговориться, а я краще промовчу. Вона все висказала, я все зрозумів, потім знайшов лазівки", - говорить співак.

Павло Зібров із дружиною Мариною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із дружиною Мариною / © instagram.com/pavlo_zibrov

До речі, ревнощів у шлюбі подружжя теж немає. Щоправда, як тільки починалися їхні стосунки, Марина доволі скептично ставилась до того, як артист поводиться з колегами та прихильницями. Проте дружина виконавця зрозуміла, що він є співаком і така поведінка для нього цілком прийнятна.

"Чесно кажучи, я не відчував ревнощів. Можливо, на початку, бо вона до цього була не звикла. Вона спочатку дивилася, як я приходжу на роботу й зі своїми балеринами цілуюся. Прийшли, обнялися, цьом в щічку з беквокалістками. Вже вона звикла. Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці терки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів", - поділився співак.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джордж Клуні розкрив секрет міцного шлюбу з дружиною. Артист зізнався, як їм вдається уникати сварок.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie