Павло Зібров зробив відверту заяву про кризи та ревнощі в шлюбі з дружиною: "Навіть соромно сказати"
Артист та його кохана Марина вже протягом 31 року перебувають в статусі подружжя.
Український співак Павло Зібров, який нещодавно розповів про спільну роботу з донькою, зробив відверту заяву про кризи та ревнощі в шлюбі з дружиною.
Артист та його кохана Марина одружені вже 31 рік. Виконавець в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що дружина – це саме його людина. Вони зустрілись і зрозуміли, що разом будуть щасливими. Співак говорить, що йому соромно в цьому зізнаватись, але криз в їхньому шлюбі не було. Закохані зрозуміли темпераменти одне одного та підлаштувались.
"Ми спеціально стосунки не вибудовували. Наші душі зустрілись 32 роки тому, побачили одне одного, зрозуміли, що нам комфортно і що ми будемо жити довго і щасливо. У нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати. Вона більш імпульсивна, а я більш спокійний. Ну, їй треба зараз все сказати. Я просто її знаю. Вона виговориться, а я краще промовчу. Вона все висказала, я все зрозумів, потім знайшов лазівки", - говорить співак.
До речі, ревнощів у шлюбі подружжя теж немає. Щоправда, як тільки починалися їхні стосунки, Марина доволі скептично ставилась до того, як артист поводиться з колегами та прихильницями. Проте дружина виконавця зрозуміла, що він є співаком і така поведінка для нього цілком прийнятна.
"Чесно кажучи, я не відчував ревнощів. Можливо, на початку, бо вона до цього була не звикла. Вона спочатку дивилася, як я приходжу на роботу й зі своїми балеринами цілуюся. Прийшли, обнялися, цьом в щічку з беквокалістками. Вже вона звикла. Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці терки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів", - поділився співак.
