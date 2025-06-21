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Павлу Зіброву – 68: донька та дружина співака зворушливо привітали його з днем народження
Зірці адресували щирі вітальні слова.
Сьогодні, 21 червня, свій день народження відзначає легенда української сцени, Народний артист України Павло Зібров.
Харизма, голос, яскравий стиль і щирість Павла Миколайовича вже багато років роблять його справжнім улюбленцем публіки. Незмінні вуса, витончене почуття гумору та безмежна енергія — усе це й досі викликає захоплення у шанувальників.
З нагоди свята однією з перших публічно привітала артиста його родина. Зокрема, дружина Марина написала для коханого низку теплих слів, сповнених любові та гордості за чоловіка, з яким вона вже багато років пліч-о-пліч.
"Коханий, вітаю! Зустрінемо перемогу разом здорові і щасливі! Дай Боже тобі ще довго дарувати щасливі хвилини нам з Діанкою та всім шанувальникам, які люблять тебе щиро! Кохаю і люблю, поважаю і пишаюсь! Не кожній жінці так пощастило в житті! Дякую Богові за кожну мить, проведену разом! З Днем народження!" – привітала Марина Зіброва.
До привітань приєдналася й донька зірки, Діана, яка також зворушила щирими словами іменинника: "Вітання найкращому татові на землі. Люблю!".
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва вітала чоловіка Мішу Кацуріна з днем народження й показала, де вони святкували наодинці.