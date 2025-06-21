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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Павлу Зіброву – 68: донька та дружина співака зворушливо привітали його з днем народження

Зірці адресували щирі вітальні слова.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Зібров з дружиною та донькою

Павло Зібров з дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Сьогодні, 21 червня, свій день народження відзначає легенда української сцени, Народний артист України Павло Зібров.

Харизма, голос, яскравий стиль і щирість Павла Миколайовича вже багато років роблять його справжнім улюбленцем публіки. Незмінні вуса, витончене почуття гумору та безмежна енергія — усе це й досі викликає захоплення у шанувальників.

З нагоди свята однією з перших публічно привітала артиста його родина. Зокрема, дружина Марина написала для коханого низку теплих слів, сповнених любові та гордості за чоловіка, з яким вона вже багато років пліч-о-пліч.

"Коханий, вітаю! Зустрінемо перемогу разом здорові і щасливі! Дай Боже тобі ще довго дарувати щасливі хвилини нам з Діанкою та всім шанувальникам, які люблять тебе щиро! Кохаю і люблю, поважаю і пишаюсь! Не кожній жінці так пощастило в житті! Дякую Богові за кожну мить, проведену разом! З Днем народження!" – привітала Марина Зіброва.

Павло Зібров з дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з дружиною та донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

До привітань приєдналася й донька зірки, Діана, яка також зворушила щирими словами іменинника: "Вітання найкращому татові на землі. Люблю!".

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва вітала чоловіка Мішу Кацуріна з днем народження й показала, де вони святкували наодинці.

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