- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 965
- Час на прочитання
- 1 хв
Павлу Зіброву підняли пенсію: скільки грошей отримує співак зараз
Артист розсекретив, на що йому вистачає цих коштів.
Народний артист України Павло Зібров назвав нову суму пенсії після її індексації.
Виконавець, який нещодавно заявляв про несправедливість виплат пенсії, повідомив про зміни в кращий бік. Так, віднедавна Павло Миколайович отримує збільшену пенсію — 8400 грн. Співак говорить, що на цю суму він обслуговує авто. І додає, що більше коштів йому немає куди вкладати.
"Пенсію мені підняли. Зараз вже 8400 грн. Вистачає два рази бак заправити, дизель. Я вже накопичив дачу, машину, все, що є в квартирі. Вже все є! Куди витрачати гроші. Тим паче я молодий пенсіонер "заслужений", — зізнався Зібров в інтерв'ю "Люкс ФМ".
Зірка пояснює, що також у нього є чимало власних запасів, які допомагають йому бути економнішим. Зокрема, садок, ставок і город з непоганим урожаєм.
"Оскільки я живу в селі, у мене все своє: самогонний апарат, найбільший у шоубізнесі садок з 60-ма фруктовими деревами, ставок з усілякою рибою, город з капустою, картоплею… Скільки мені треба? Консервація теж є. На бензин лише треба", — поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розсекретив ім'я зірки, яка допомогла Ірині Білик почати блискучу кар'єру.