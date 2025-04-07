Павлу Зіброву підняли пенсію: скільки грошей отримує співак зараз

Павло Зібров

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Народний артист України Павло Зібров назвав нову суму пенсії після її індексації.

Виконавець, який нещодавно заявляв про несправедливість виплат пенсії, повідомив про зміни в кращий бік. Так, віднедавна Павло Миколайович отримує збільшену пенсію — 8400 грн. Співак говорить, що на цю суму він обслуговує авто. І додає, що більше коштів йому немає куди вкладати.

"Пенсію мені підняли. Зараз вже 8400 грн. Вистачає два рази бак заправити, дизель. Я вже накопичив дачу, машину, все, що є в квартирі. Вже все є! Куди витрачати гроші. Тим паче я молодий пенсіонер "заслужений", — зізнався Зібров в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Павло Зібров

Зірка пояснює, що також у нього є чимало власних запасів, які допомагають йому бути економнішим. Зокрема, садок, ставок і город з непоганим урожаєм.

"Оскільки я живу в селі, у мене все своє: самогонний апарат, найбільший у шоубізнесі садок з 60-ма фруктовими деревами, ставок з усілякою рибою, город з капустою, картоплею… Скільки мені треба? Консервація теж є. На бензин лише треба", — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розсекретив ім'я зірки, яка допомогла Ірині Білик почати блискучу кар'єру.