Пайпер з "Усі жінки - відьми" шокувала, хто насправді вигнав Шеннен Догерті з серіалу

Американська акторка Голлі Мері Комбс вперше розповіла, через кого Шеннен Догерті втратила роль у культовому серіалі 90-х "Всі жінки – відьми".

За словами Комбс, яка зіграла відьму Пайпер, на те, аби Догерті прибрали з серіалу вплинула акторка Алісса Мілано, яка зіграла молодшу сестру Фібі. Про це Голлі Мері заговорила у новому випуску подкасту Шеннен Догерті Let's Be Clear.

Як розповіла акторка, на початку 2000-х вона ініціювала зустріч із продюсером шоу Джонатаном Левіном. Комбс хотіла для себе прояснити, чому Догерті звільнили з проєкту.

"Він сказав: "Ми не хотіли - але нас загнали в цей кут - ми, по суті, перебуваємо в такому становищі, де або одне, або інше. Нам сказала (Алісса Мілано – прим.ред), що вона або (Шеннен Догерті – прим.ред), і Алісса пригрозила подати на нас до суду через ворожу обстановку на робочому місці", – розповіла Голлі Мері Комбс.

"Усі жінки - відьми" - Алісса Мілано, Шеннен Догерті та Голлі Мері Комбс / Фото: Getty Images

Продюсер шоу також зазначив, що Мілано "документувала щоразу, коли почувалася некомфортно на знімальному майданчику". Для Комбс ця інформація стала приголомшливою. Адже вона не пам'ятає, аби між ними були якісь серйозні сварки.

Своєю чергою Догерті зізналася, що їй було боляче після того, як її звільнили з серіалу. Вона рік намагалася зрозуміти, чим же так образила Мілано:

"Я не пам'ятаю, щоб я була грубою з нею на знімальному майданчику. Я пам'ятаю епізод, де вона щось робила на різдвяних канікулах, і вони попросили мене попрацювати з нею над деякими речами, і я не мала з цим проблем. Я не могла бути ще більш доброю і розуміючою", - пригадала Догерті.

"Усі жінки - відьми" - Алісса Мілано, Шеннен Догерті та Голлі Мері Комбс / Фото: Getty Images

Врешті, Голлі Марі Комбс була настільки обурена ситуацією, що була готова піти з серіалу:

"Це не те шоу, яке я хотіла б робити без Шеннен. Вона не хотіла це робити без мене. Тому я не хочу робити це без неї, і це має бути цілком зрозумілим", - казала тоді Комбс.

Та продюсерам вдалося вмовити акторку залишитися.

Як відомо, героїню Шеннен Догерті Прю вбили у фіналі третього сезону серіалу "Всі жінки - відьми". Згодом її замінила акторка Роуз Макгавен, яка зіграла Пейдж.

"Усі жінки - відьми" - Алісса Мілано, Роуз Макгавен та Голлі Мері Комбс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у своєму подкасті Let's Be Clear Шеннен Догерті відверто розповіла, як її чоловік зрадив її перед операцією на головному мозку.

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