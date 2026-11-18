Геннадій Вітер / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Продюсер Геннадій Вітер відреагував на скандальні заяви Камалії про його особисте життя та пояснив, чому більше не хоче мати з нею нічого спільного.

Зірка зізнався, що вже навчився не реагувати на подібні висловлювання. Водночас він не приховує здивування тим, що Камалія публічно коментує подробиці його приватного життя. Вітер поставив під сумнів обізнаність співачки в цій темі та заявив, що не розуміє причин її уваги до нього. Про це він розповів журналістці Анні Севастьяновій в інтерв’ю для проєкту «Наодинці з Гламуром».

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Геннадій Вітер / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ба більше, співак висловив припущення, що в поведінці Камалії є суперечності. Він також згадав інші її публічні заяви, які, на його думку, лише посилюють нерозуміння ситуації. Зрештою артист наголосив, що вважає цю історію для себе закритою.

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«Я вже давно навчився не реагувати на такі речі. Дивись, я вже давно навчився не реагувати на такі речі. Насправді, перше, я не дуже розумію, чому Камалія стала таким екскурсоводом моє особисте життя, що вона про нього знає. По-друге, я щиро бажаю їй знайти психіатра, психолога, психоаналітика, бо у мене складається враження, що у неї якісь проблеми.Бо дивись, позавчора вона сказала, що вона ніколи не була одружена з Захуром. Вибачте, п**діть все своє життя. Друге, завтра вона сказала, що вона не знає, і ці доньки не її. А після завтра сказала, що її мама інопланетянка. Ну, то питання вже не до мене. А, там ще якийсь молодий коханець, у нього в Португалії теж є, дуже сумна, незрозуміла для мене персона, який, я думаю, сам займається тим, що розводить дорослих людей», — сказав Геннадій.

Геннадій Вітер / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Окремо Вітер прокоментував низку інших висловлювань співачки, які згадав під час розмови. Він зауважив, що не хоче надалі бути частиною цієї історії та не планує повертатися до обговорення теми.

«Тому, насправді, все. Питання для мене це закрите. Цієї персони більше не маємо в житті. Я бажаю всього найкращого, але більше про неї чути нічого не хочу», — підсумував артист.

Геннадій Вітер / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

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Нагадаємо, Геннадій Вітер пояснив, чому не відмовляється від куми Каменських з "кістою" і за що критикує Потапа.

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