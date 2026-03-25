Педан пояснив, чому Ольга Фреймут зникла з екранів та чи повернеться вона: "Це складна історія"

Олександр Педан та Ольга Фреймут

Український ведучий та капітан шоу «Я люблю Україну» Олександр Педан пояснив, чому його ексколега Ольга Фреймут зникла з телеекранів.

Раніше вона активно працювала ведучою та вела популярні проєкти. Проте вже тривалий час Ольга Фреймут не з’являється на телеекранах. В інтерв’ю Oboz.ua Олександр Педан пояснив, що його колишня колега наразі вкладає сили в інші напрямки — випускає книжки, веде різні заходи. Щодо причини зникнення Ольги Фреймут, то, за словами шоумена, це складна історія. Ведучий припускає, що могли виникнути проблеми з командою та обраним форматом подальшої діяльності.

«Оля зараз знаходить реалізацію в інших сферах: видає книги, веде заходи. Чому її немає на телебаченні? Це складна історія. Зазвичай будь-якого артиста створює команда. Можливо, щось пішло не так у виборі напрямку чи формату. Точно сказати важко», — говорить ведучий.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Олександр Педан також зазначив, що Ольга Фреймут ще обов’язково повернеться на екрани: або на ТБ, або на YouTube. За словами шоумена, вона чудова ведуча та журналістка, яка має лишатися в професії. Педан додав, що для повернення Ольги Фреймут має з’явитися чудова ідея та команда.

«Я знаю, що вона ще повернеться — чи на телебачення, чи на YouTube. Не факт, що на Олімп, але точно ще покаже нам, бо вона крута журналістка та ведуча. Просто має з’явитися правильна ідея, правильна команда і правильний час», — підсумував шоумен.

