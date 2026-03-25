Педан пояснив, чому Ольга Фреймут зникла з екранів та чи повернеться вона: "Це складна історія"
Раніше Ольга Фреймут активно працювала ведучою. Проте вже тривалий час вона не з'являється на телеекранах.
Український ведучий та капітан шоу «Я люблю Україну» Олександр Педан пояснив, чому його ексколега Ольга Фреймут зникла з телеекранів.
Раніше вона активно працювала ведучою та вела популярні проєкти. Проте вже тривалий час Ольга Фреймут не з’являється на телеекранах. В інтерв’ю Oboz.ua Олександр Педан пояснив, що його колишня колега наразі вкладає сили в інші напрямки — випускає книжки, веде різні заходи. Щодо причини зникнення Ольги Фреймут, то, за словами шоумена, це складна історія. Ведучий припускає, що могли виникнути проблеми з командою та обраним форматом подальшої діяльності.
«Оля зараз знаходить реалізацію в інших сферах: видає книги, веде заходи. Чому її немає на телебаченні? Це складна історія. Зазвичай будь-якого артиста створює команда. Можливо, щось пішло не так у виборі напрямку чи формату. Точно сказати важко», — говорить ведучий.
Олександр Педан також зазначив, що Ольга Фреймут ще обов’язково повернеться на екрани: або на ТБ, або на YouTube. За словами шоумена, вона чудова ведуча та журналістка, яка має лишатися в професії. Педан додав, що для повернення Ольги Фреймут має з’явитися чудова ідея та команда.
«Я знаю, що вона ще повернеться — чи на телебачення, чи на YouTube. Не факт, що на Олімп, але точно ще покаже нам, бо вона крута журналістка та ведуча. Просто має з’явитися правильна ідея, правильна команда і правильний час», — підсумував шоумен.
