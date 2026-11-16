Педан показав, який вигляд мали Притула та Фреймут 17 років тому: на світлині зірок не впізнати

Олександр Педан, Ольга Фреймут, Сергій Притула / © Колаж ТСН.ua

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Український шоумен Олександр Педан з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку показав архівне фото з Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут, зроблене 17 років тому.

16 листопада ведучий вирішив пригадати знакові моменти своєї телевізійної кар'єри. Для цього він підготував невелику добірку архівних світлин, на яких постав у зовсім інших образах. Особливу увагу привернув кадр із колегами по ранковому шоу «Підйом». На ньому Педан позує разом із Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут. Світлині вже 17 років — її зробили ще 2009 року. Тоді телевізійне тріо було одним із найвпізнаваніших на українському телебаченні.

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«З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку! Зробив для вас невеличку підбірку, пов'язану зі мною та цим святом. І, звісно, вітаю всіх дотичних», — написав Олександр в Instagram.

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Олександр Педан, Ольга Фреймут, Сергій Притула / © instagram.com/pedanos

Втім, архівним кадром із Притулою та Фреймут добірка не обмежилася. Шоумен також показав себе в молодості та пригадав період, коли експериментував із образами.

«Натхнення, сил і мотивації продовжувати працювати, творити і розвивати український медіапростір навіть у такі нелегкі для нашої країни часи», — побажав ведучий колегам.

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан з дружиною показали фото з юності та вразили змінами за 22 роки.

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