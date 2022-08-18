Педан пригадав, як на початку війни телефонував знайомим з Росії: "Вони перелякані"

Ведучий Олександр Педан, як і багато інших українських знаменитостей, намагався достукатися до росіян.

Знаменитість телефонував знайомим з Росії та намагався пояснити їм, що їхня країна - агресорка. Утім, вони не брали слухавки, видаляли повідомлення у месенджерах. Після своїх марних спробу Педан зрозумів, що вони просто залякані і жодної допомоги від них годі очікувати.

"Я телефонував знайомим у Росії, з якими ми співпрацювали, і намагався їм все пояснити. Вони не піднімали слухавки, тому ми здебільшого переписувались або телефонували через якісь месенджери. Я зрозумів просто, що вони перелякані на всі 100, коли сказали, що їм дають 14 років за слово "війна", яке визначається як "фейк", - розповів ведучий в інтерв'ю "24 Каналу".

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Загалом, Педан шукав серед знайомих росіян людину, яка б не боялася розповідати правду про війну в Україні. Утім, його пошуки не закінчилися успіхом. Тому ведучий вирішив, що адекватні росіяни розуміють, що відбувається, а неадекватним – немає сенсу щось пояснювати.

"Кілька днів шукати одну людину, яка щось скаже – а що це змінить? Я припинив цим займатися. Я на це "забив". Для себе я переконався, ті, хто в адекваті, – знають, що війна відбувається, але нічого не будуть робити. А ті, хто не в адекваті – переконувати їх, навіщо?" – зазначив Педан.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан відверто розповів, як відпустив 17-річну доньку Валерію разом з бойфрендом жити до Польщі.

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