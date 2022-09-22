Педан про поїздку до деокупованих міст Харківщини: "Майже не залишилося населених пунктів"

Ведучий Олександр Педан розповів, що їхав до деокупованих населених пунктів з гуманітарною місією.

Зокрема, знаменитість розповів, що привіз необхідні речі для жителів Ізюма, Харківська область. Хоч керівництво міста й говорило, що нічого не треба і людям всього вистачає, Педан взяв ініціативу на себе.

Як виявилося, гуманітарна допомога місцевим потрібна. Тож ведучий закликає допомагати жителям звільнених від окупантів територій.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Ми об'їздили багато деокупованих територій у Харківській області. Привезли й роздали в Ізюмі гуманітарну допомогу. Зізнаюся, що в мене був когнітивний дисонанс. Напередодні ми телефонували й намагалися вийти на керівництво міста Ізюм, казали, що маємо гуманітарну допомогу, питали, куди її завезти. Нам відповіли, що там всього вистачає. Все ж ми взяли й повезли все самі, роздавали власними руками, і я побачив ту кількість людей, яким там необхідна допомога… Якщо у вас є можливість щось завезти до Ізюма та інших деокупованих територій, не сумнівайтеся. Ця гуманітарна допомога там потрібна!" – розповів ведучий в ефірі радіо "НВ".

Зокрема, Педан розповів, що окупанти зробили з населеними пунктами Харківщини. За словами ведучого, російські військові все розбомбили та розграбували. Коли загарбники тікали з області, вони не лише покидали свою техніку, а й забирали з собою награбоване.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Там, на жаль, майже не залишилося населених пунктів. Їх або розбомбили, або розікрали. Орки тікали звідти так: кидали військову техніку, набої, але не забували нашу побутову техніку. Всі меми досі актуальні! Вони позабирали ноутбуки, а кабелі й зарядки до них позалишали. Як хочуть потім використовувати техніку без запчастин? Я не розумію. Також позабирали електрочайники, але позалишали до них підставки. Навіщо воно їм?" – обурився Педан.

Нагадаємо, вчора українців потішили й приємні новини. У рамках обміну полоненими були звільнені 215 воїнів-героїв. Серед звільнених 108 захисників "Азовсталі", зокрема і офіцери. У соцмережах українці не тямили себе від щастя, адже багатьох захисників вдалося витягти з полону. Знаменитості теж не лишаються осторонь і коментують цю історичну подію.

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