Педан розповів, як його 17-річна донька з бойфрендом поїхала жити до Польщі

Ведучий Олександр Педан поділився, як для його родини почалася повномасштабна війна в Україні.

Знаменитість розповів, що вони всією сім'єю поїхали жити до Хмельницького. Утім, їм було так складно та й замало місця. Тож коли донька Валерія захотіла поїхати до Польщі, Олександр не заперечував.

Він посадив її з бойфрендом на автобус та відправив за кордон.

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

"Найскладніше було з Лєруською, вона дуже тяжко це переживала. Ми її з хлопцем відправили до Польщі. Вони виїхали вдвох, хотіли пожити окремо. Я посадив їх просто на автобус, і там вони пожили кілька тижнів у поляків. Хоч вони казали, що їх там чекають друзі, знайомі, рідні, а, як виявилось, – нікому двоє неповнолітніх не потрібні", - розповів ведучий в інтерв'ю "24 Каналу".

Педан коли відправляв доньку за кордон, то говорив їй, щоб вона не забирала у когось житло. Тож Валерія з бойфрендом трішки пожили у поляків, а потім орендували невеличке житло.

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

Ведучий зізнається, що дуже хвилювався. Утім, так було краще і для Валерії, і для нього.

"Я хвилювався, але насправді в мене було таке завдання: дати можливість Лєрі спокійно закінчити навчання та підготуватись до Національного мультипредметного тесту. Бо жити у 44 квадратних метрах вшістьох із собакою – це було фізично неможливо. Я хотів дати собі можливість попрацювати на інфофронті, бо постійно заспокоювати й давати увагу і дружині, і Маріку, і Лєрі - я просто розривався і зрозумів, що не зможу так працювати", - додав Педан.

Нагадаємо, тим часом Валерія подала документи на вступ до вищого навчального закладу. Дівчина навчатиметься в Україні.

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