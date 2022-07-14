Педан відреагував на пояснення Єфросиніної та Полякової, чому вони не можуть перейти на українську

Так, ведучі спільного проєкту "Взрослые девочки" заявили, що не можуть вести своє шоу українською мовою.

За словами зірок, у програмі глядачі звикли до них, як таких, що не підбирають слів, фонтанують і між ними відбувається своя хімія. Тому їм легше записувати російською.

Зі свого боку, Педан вважає, що мовне питання – важливе для трансформації самої України.

"Про колег або добре, або нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу. Тому, що англійську ви вивчити можете, а українську – ні? Тут у мене не збігається. Дивіться, питання в чому? Важко? Так, важко. А нам не важко буде відбудовувати, воювати? Цей перехід, трансформація України в Україну нарешті, в нашу незалежність, яку ми здобуваємо – він важкий. Так не буває, що легко. Звісно, легше говорити мовою, з якою ти виріс", – пояснив Педан в інтерв'ю для "Факти ICTV".

Телеведучий додав, що говорить так, тому що спирається на власний досвід. Він зазначив, що йому самому доводилось вчити українську на початку його кар'єри, оскільки його ледь не вигнали з роботи на телебаченні.

"Саме тоді пішов перший закон, що ведучі мали вести українською. Ще не було телепроєкту, все було на старті. Продюсер казав: "Все нормально, крім цього хлопчика, який не знає українську". І я взяв і вивчив мову. Це нелегко, але це треба. Значить, це ваш важкий крок, але важливий для України. От і все", – додав він та зазначив, що усі мають перейти на українську мову.

Нагадаємо, Анна Кошмал пояснила, чому продовження серіалу "Свати" не зможуть знімати у Росії. Серіал користувався великою популярністю серед українців.

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