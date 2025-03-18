Педан висловився про заручини Нікітюк з військовим і як її привітав: "Треба народжувати українців"

Український ведучий Олександр Педан прокоментував особисте життя колеги Лесі Нікітюк.

Так, цього року Нікітюк позбулася статусу холостячки. Її коханий, військовий Дмитро Бабчук освідчився їй у зимовій відпустці у горах. Шанувальники ведучої були в захваті від новини та щиро пораділи за зірку. Не виключенням став і Педан. Він зізнається, що вже вітав колегу із заручинами й сподівається на чимскоріше поповнення у родині.

"Від себе Лесю привітав. І я тільки за те, щоб в Україні створилось якомога більше сімей. Нам треба народжувати маленьких українців, і вони мають бути найголовнішим для нас стимулом для роботи. Тому я за Лесю тішуся щиро", - зізнався Олександр в інтерв’ю "РБК-Україна".

Леся Нікітюк з нареченим / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тим часом сама Леся Нікітюк останнім часом не афішує подробиць особистого життя. Проте інсайдери стверджують, що ведуча згодом вперше стане мамою, але поки приховує це. До слова, про весілля закохані теж замислювалися, але вирішили відкласти свято через військову службу Дмитра.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим у ліжку й отримала хвилю компліментів.

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