Педан висловився про Єфросиніну після скандальних заяв чоловіка Полякової і пояснив їхню дистанцію

У списку друзів шоумена відсутні зіркові імена — він пояснив чому.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Педан, Маша Єфросиніна

Український ведучий Олександр Педан прокоментував гучні заяви чоловіка співачки Олі Полякової щодо Маші Єфросиніної.

Як відомо, Вадим Буряковський раніше ділився власними спостереженнями й говорив, що ведуча буцімто «у житті не така відкрита». Чоловік Полякової також звернув увагу на постійні спроби Маші «доводити, що вона найкраща».

Та Педан висловив власну думку. У проєкті «Тур зірками» він зізнався, що не проводив із ведучою багато часу поза роботою, однак за роки співпраці не помічав різниці в її поведінці. За словами шоумена, Маша Єфросиніна завжди контролює ситуацію — незалежно від того, чи це поява на екрані, чи звичайне життя.

«Мені видається, що Маша і в житті, і на сцені себе й ситуацію настільки контролює, що я не бачу цієї різниці в житті і на сцені. Я бачив її у спортивних костюмах — різну. Але завжди вона має класний вигляд. Може, ми не настільки близько дружимо», — зазначив ведучий.

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Водночас Олександр Педан пояснив, чому їм так і не вдалося стати близькими друзями. За його словами, він свідомо розділяє роботу та особисте життя й віддає перевагу спілкуванню поза шоубізнесом.

«Я ще за часів „Підйому“ вирішив, що мої друзі здебільшого будуть не з шоубізнесу. Це більше люди зі спорту та мого повсякденного життя. Може я сам і не ліз. До друзів хочеться прийти і не говорити про шоубізнес. Це мене врятувало, що мені не набридла ця історія — розмежування роботи і свого», — додав він.

Нагадаємо, нещодавно зірковий перукар Михайло Прус видав секрети роботи з найвідомішими клієнтками українського шоубізнесу — Тіною Кароль та Лесею Нікітюк.

