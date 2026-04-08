Педан з дружиною відверто розповіли про кризи та як їм понад 20 років вдається зберігати щастя у шлюбі

Олександр та Інна Педани / © instagram.com/pedanos

Популярний телеведучий Олександр Педан і його дружина Інна вперше розповіли про складні моменти у своєму шлюбі та поділилися секретами, як зберегти сім’ю понад 20 років.

Популярне подружжя Олександра та Інни Педанів не приховує, що їхні стосунки переживали непрості етапи. Вони відверто обговорили кризові моменти та виклики, які виникали за два десятки років спільного життя, під час інтерв’ю для РБК-Україна LIFE.

«Звичайно, як будь-які стосунки, в нас були кризи. Кризи — це такі перезагрузки стосунків. Було по-різному, от без всякого сумніву», — щиро сказала Інна.

Вона пояснила, що труднощі у сім’ї — це природна частина будь-якого союзу. За словами дружини телеведучого, конфліктів уникнути неможливо, але кожне непорозуміння можна перетворити на шанс оновити відносини. Олександр додав, що думок про розлучення у нього ніколи не виникало, навіть у найскладніші періоди.

«Але якщо між партнерами є зв’язок, якщо люди цікаві одне одному, вони знайдуть причини бути разом», — зізналася Інна, розкриваючи головний секрет міцного шлюбу.

Подружжя знайоме ще з молодості та виховує двох дітей. Протягом спільного життя вони стикалися з різними викликами: від фінансових труднощів студентських років до складних етапів кар’єри. Олександр неодноразово підкреслював, що у всьому родина тримається на взаємній повазі та підтримці.

Інна та Олександр Педани вже понад 20 років разом, успішно поєднуючи сімейне життя з активною професійною діяльністю, і попри всі кризи залишаються одним із найстійкіших пар українського шоу-бізнесу.

