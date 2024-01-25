Пенелопа Крус шокувала, як ДТП за участю її молодшої сестри спричинило у неї фобію

Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус відверто розповіла, як стала свідком ДТП, в яке потрапила її сестра Моніка.

Як пригадала Пенелопа, тоді їй було до дев'яти років, як вона побачила, що її молодша сестра опинилася під колесами автівки. На щастя, внаслідок ДТП Моніка не загинула, хоч і зазнала серйозних травм. Втім, у Крус залишилася психологічна травма. Так, за словами 49-річної акторки, вона ніколи не візьметься за кермо автомобіля. І загалом боїться цього виду транспорту.

"Мені тоді було вісім чи дев'ять. Пам'ятаю, що на ній було червоне пальто. Тоді час для мене зупинився. Це сильно травмувало мене, адже я бачила, як вона знепритомніла. І я ціпеніла в лікарні, коли казала людям: "Мою сестру щойно збила машина", - поділилася Пенелопа в інтерв'ю Elle USA.

Моніка Крус - молодша сестра Пенелопи / Фото: Getty Images

Модель додає, що за умови ще одної такої аварії на її очах, вона "почне впадати в істерику". Адже вона з тих людей, які мають надвисокий рівень емпатії, тому їй потрібно багато часу, щоб оговтатися.

"Мені пощастило, що я маю таку емпатію, але, з іншої сторони, вона змушує мене страждати більше. Це схоже на гіперчутливість у всіх її проявах - візуальну, звукову, на почуття людей. Це було одне з головних запитань, яке я вирішувала під час психотерапії", - додала акторка.

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