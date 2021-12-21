Пенелопа Крус заборонила дітям користуватися телефонами та пояснила чому

Також акторка не дозволяє дітям користуватися соцмережами.

Популярна іспанська акторка Пенелопа Крус поділилася методами виховання своїх дітей.

Зірка розповіла, що не дозволяє своїм дітям користуватися телефонами та соціальними мережами. Зірка переконана, що таким чином допомагає дітям зберегти їхнє психічне здоров’я. Такі заборони діятимуть, поки дітлахам не виповниться 16 років. Зазначимо, сину акторки Леонарду 10 років, а доньці Луні – 8.

Пенелопа Крус / Getty Images

"Мені дуже шкода тих, хто зараз у підлітковому віці. Світ неначе експериментує над ними. Для них немає захисту, для їхнього мозку, який все ще розвивається", — поділилася знаменитість, пише CBS News.

Втім, акторка дозволяє дітям дивитися фільми та мультики. Пенелопа вважає, що перегляд такого контенту – це "справжнє щастя" для дітей.

Зазначимо, Пенелопа Крус 2010 року вийшла заміж за актора Гав’єра Бардема. Подружжя виховує двох дітей: Леонарда та Луну.

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