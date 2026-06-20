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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Перед 60-річчям Ольга Сумська замилувала власними архівними кадрами з Донбасу 28-річної давнини

Акторка опублікувала фото 1998 року та викликала хвилю захоплення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська замилувала власними кадрами з юності та здивувала Мережу своєю красою.

Напередодні ювілею народна артистка України поділилася рідкісними кадрами з особистого архіву. Світлини раніше не публікувалися. Їх було зроблено на Донбасі наприкінці 1990-х. На той момент Сумській був 31 рік. Актриса не лише показала себе молодою, а й замислилася над тим, як варто оцінювати прожиті роки. Її слова швидко розлетілися мережею.

«Життя не вимірюється кількістю прожитих років. Воно вимірюється кількістю миттєвостей, що торкнулися серця», — зазначила актриса.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

У дописі знаменитість уточнила, що знімки були зроблені 1998 року. Архівна фотосесія викликала справжній ажіотаж серед підписників. У коментарях користувачі засипали Ольгу компліментами, називаючи її втіленням української краси, королевою та справжньою дівою. Багато хто наголосив, що актриса з роками не втратила своєї харизми й привабливості.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Шанувальники також відзначили, що Сумська й сьогодні має такий самий магнетизм, як і десятиліття тому. Дехто назвав актрису прикладом того, як можна залишатися яскравою та впевненою незалежно від цифри в паспорті.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла про батьків і містичну історію з втратою голосу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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