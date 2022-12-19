Перед концертом MELOVIN у Києві "тітушки" влаштували мітинг проти ЛГБТ

Співак поки не коментував ситуацію.

Перед концертом співака MELOVIN у Києві група "тітушок" влаштувала мітинг проти ЛГБТ-спільноти.

18 грудня у столиці виконавець проводив концерт, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Перед початком шоу у натовпі фанів з'явилися протестувальники у масках на обличчі з плакатами з лозунгами проти сексменшинств. Відео з концерту поширилося у Мережі.

"ЛГБТ - знищення сім'ї", - було написано на плакатах.

Шанувальники артиста намагалися сперечатися із "тітушками" безпосередньо на вході до клубу, а також висловили свою підтримку MELOVIN у Мережі.

Це недоречно в наш час робити такі провокаційні заходи!

Я шокована...

Ну що за середньовіччя?!

Зазначимо, що поки що сам MELOVIN ніяк не коментував ситуацію.

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