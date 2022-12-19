Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перед концертом MELOVIN у Києві "тітушки" влаштували мітинг проти ЛГБТ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
665
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перед концертом MELOVIN у Києві "тітушки" влаштували мітинг проти ЛГБТ

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак поки не коментував ситуацію.

Перед концертом співака MELOVIN у Києві група "тітушок" влаштувала мітинг проти ЛГБТ-спільноти. 

18 грудня у столиці виконавець проводив концерт, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Перед початком шоу у натовпі фанів з'явилися протестувальники у масках на обличчі з плакатами з лозунгами проти сексменшинств. Відео з концерту поширилося у Мережі.

"ЛГБТ - знищення сім'ї", - було написано на плакатах.

Шанувальники артиста намагалися сперечатися із "тітушками" безпосередньо на вході до клубу, а також висловили свою підтримку MELOVIN у Мережі. 

  • Це недоречно в наш час робити такі провокаційні заходи!
  • Я шокована...
  • Ну що за середньовіччя?!

Зазначимо, що поки що сам MELOVIN ніяк не коментував ситуацію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
665
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація