Перемога 25-річного ветерана війни Ptashkin і дебют Івана Клименка як співака: як минув фінал "Голосу країни-13"

29 жовтня на каналі "1+1 Україна" відбувся суперфінал 13-го, європейського сезону проєкту "Голос країни-2023".

Цьогоріч переможцем шоу став 25-річний ветеран війни Михайло Пашинін з позивним Ptashkin.

Прямий ефір був сповнений потужними номерами фіналістів. Учасники дивували неймовірними голосами, якими доводили до сліз і викликали захоплення у глядачів.

Відкрила суперфінал українка вірменського походження Майрамік Авоян. Вона виконала хіт двічі переможниці "Євробачення" Loreen Euphoria.

Також своїм драйвом та емоційністю у першому етапі фіналу "Голосу країни" запам'ятався виступ Стасі Чабан з команди Івана Клименка. Артистка "порвала" виконанням хіта "Уночі" співака YAKTAK.

Дуже ніжно заспівала у першому етапі фіналу "Голосу країни" дівчина з містечка Мирноград Донецької області Христина Старикова. Вона виконала хіт переможця "Євробачення" Дункана Лоуренса Arcade. Зазначимо, що виступи Христини вже двічі потрапляли у топ відео з найбільшою кількістю переглядів серед усіх відео учасників "Голосу країни".

У підсумку глядацького голосування до другого етапу пройшли Стася Чабан, Христина Старикова, Михайло Панчишин та Юрій Городецький. Вони виступали у дуеті зі своїми тренерами. Зокрема, запам'ятався виступ продюсера Івана Клименка з підопічною Стасею Чабан. Клименко вперше заспівав на сцені і просто приголомшив харизмою та артистизмом. Хоча до цього продюсер зізнавався, що соромиться свого голосу і не співає.

До третього етапу фіналу 13-го, європейського сезону "Голосу країни" завдяки глядачам пройшли воїн ЗСУ Юрій Городецький та ветеран війни Михайло Панчишин під позивним Ptashkin. У цьому етапі учасники виконали ті пісні, з якими прийшли на "сліпі прослуховування". Тож, Городецький заспівав "Києве мій", а Панчишин – авторський трек "Невідомий герой".

Врешті, українці у фіналі вокального шоу найбільшу кількість голосів віддали за учасника команди Артема Пивоварова. Тож переможцем 13-го, європейського сезону проєкту "Голос країни-2023" став 25-річний ветеран війни Михайло Панчишин з позивним Ptashkin.

Про те, як відбувався прямий ефір "Голосу країни-13" ви можете почитати і подивитися відео у нашій текстовій хроніці.

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