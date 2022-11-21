Перемога Марії Квітки та зворушливий виступ "Пташки": яким був суперфінал "Голосу країни-12"

Щойно на каналі ТЕТ минув суперфінал вокального шоу "Голос країни-12", під час якого стало відоме ім'я переможця співочого проєкту.

Так, за підсумками глядацького голосування цього року тріумфувала підопічна команди "Другого шансу" Андрія Мацоли та Олександри Заріцької – Марія Квітка з піснею "Птах".

За перемогу у шоу боролися четверо учасників із команд тренерів: Василь Палюх з команди Потапа, Давид Маскиса з команди DOROFEEVA, Сергій Соловйов з команди Олі Полякової та Марія Квітка, з команди "Другого шансу" народних тренерів Олександри Заріцької і Андрія Мацоли.

Цьогоріч суперфінал відбувався у два етапи. У першому етапі виступили всі 16 фіналістів проєкту, а у другому – лише чотири.

Так, розпочався прямий ефір з виконання гімну України, який заспівали і зіркові наставники, і учасники шоу. Згодом почалися виступи підопічних тренерів.

Першою піснею, яку виконав Давид Маскиса, була Skofka – "Чути Гімн". Вокаліст приїхав зі сходу України, де він нині служить у лавах ЗСУ та захищає країну від російських окупантів. Своїм виступом Давид Маскиса підкорив тренерку, що вона аж заплакала, та глядачів і потрапив до другого етапу.

Після виступу підопічних Наді Дорофєєвої у першому етапі на глядачів чекав сюрприз. Так, на сцені "Голосу країни" виступив SHUMEI з піснею "Біля Тополі".

Від команди Потапа до другого етапу пройшов учасник, який змусив зіркового тренера плакати, - Василь Палюх. Диякон зворушливо виконав композицію Тараса Петриненка під назвою "Зорепадом летять роки".

Далі на сцені проєкту виступили запрошені гості - діти з територій, що постраждали від російської агресії. Дитячий хор GolDem kids виконав пісню "From U to z" авторства музиканта MONATIK.

Наступною у першому етапу фіналу "Голосу країни" виступила команда "Другого шансу" співачки Олександри Заріцької. З піснею "Птах" до наступного етапу потрапила Марія Квітка, яка й стала переможницею шоу.

Після виступів учасників команди "Другого шансу" на сцені "Голосу країни" виступила "Пташка" з "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук. На сцені шоу захисниця виконала колискову - "Спи, маленький козаче". Саме цю композицію вона співала військовим в укриттях "Азовсталі" під час тяжких боїв.

Останньою у першому етапі була команда Олі Полякової. До другого етапу шоу потрапив син захисника Маріуполя, електрик Сергій Соловйов. Вокаліст, який не вчився професійно співати, виконав композицію під назвою "Соколята".

На цьому сюрпризи для глядачів не закінчилися. Під час прямого ефіру до українців звернулися наставники The Voice з різних країн світу. Серед них була й американська співачка Гвен Стефані.

Розпочався другий етап шоу з виступу підопічного Наді Дорофєєвої – Давида Маскиси. Військовий у фіналі проєкту зворушливо заспівав пісню Скрябіна "Спи собі сама".

Наступним на сцену шоу вийшов підопічний Потапа – Василь Палюх. У другому етапі проєкту диякон виступив з піснею під назвою "Любіть Україну".

Далі на сцені "Голосу країни-12" виступила Марія Квітка, яка приголомшила виконанням поезії Тараса Шевченка, покладену на ноти. Так, у другому етапі фольклористка виконала чуттєвий трек "Реве та стогне" та згодом здобула перемогу у "Голосі країни-12".

І останнім у 12 сезоні "Голосу країни" виступив підопічний Олі Полякової Сергій Соловйов з піснею "Весна".

Потішив глядачів своїм номером і гурт "Антитіла", який заспівав свою композицію MLNL.

Зауважимо, переможниця дванадцятого сезону "Голосу країни" отримує від народного тренера та мецената Андрія Мацоли суперприз: запис пісні, кліп та ротацію у медіа.

Також, як минув прямий ефір суперфіналу "Голосу країни-12" читайте у нашій текстовій хроніці.

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