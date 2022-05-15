Перемога України та запальна іспанська "Джей Ло": фінал "Євробачення-2022" у фото

Щойно у Турині, Італія завершився грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

У ньому беззаперечну перемогу, з великим відривом від конкурентів, здобув представник від України, гурт Kalush Orchestra.

Як відомо, після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк зі сцени звернувся до Європи і попросив допомогти Маріуполю та "Азовсталі". Після цього організатори конкурсу зазначили, що колектив не порушив правила, бо їхній заклик "мав гуманітарний, а не політичний характер".

Фото: Associated Press

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra встановив рекорд, отримавши 631 бал у сумі балів від глядачів і суддів. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. Найбільше було у Сальвадора Собрала з Португалії – 758 балів. До речі, на третьому місці опинилася Джамала, яка отримала 534 бали.

Фото: Getty Images

Срібло цього року на "Євробаченні" здобула Велика Британія з сумою балів 466. Країну представляв Сем Райдер, який співав у блискучому костюмі.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Цьогоріч Фінляндію представляли легендарні The Rasmus / Фото: Associated Press

Представниця Сербії мала цікавий номер / Фото: Associated Press

Представниця Сербії / Фото: Associated Press

Ну а бронзу здобула Шанель з Іспанії, яку ми охрестили "іспанською Джей Ло". Артистка з'явилася на сцені у блискучому боді, ботфортах і насправді дуже старалася і виклалася наповну. Вона й трюки робила, й співала, й танцювала.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Під час фіналу деякі учасники знов не втратили нагоди підтримати Україну. Так, конкурсантки з Ісландії розмістили зображення прапору України на своїх руках та гітарах. Окрім того, в кінці виступу дівчата сказали "мир Україні".

Представниці Ісландії / Фото: Associated Press

Так само наприкінці виступу учасник від Німеччини показав, що протягом усього його виступу прапор України був зображений на його гітарі зі зворотного боку з написом peace мир.

Представник Німеччини / Фото: Associated Press

Зазначимо, що у фіналі Україна отримала найвищий бал за глядацьким голосуванням від 28 з 40 країн-учасниць. У загальному підсумку у сумі балів від глядачів та журі Kalush Orchestra отримав 631 бал, на другому місці опинилася Велика Британія з сумою балів 466, трійку лідерів закриває Іспанія із балами – 459. Які країни та скільки балів ставили Україні – читайте у нашому матеріалі.

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