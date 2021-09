Перемога українки та напад Макгрегора на бойфренда Меган Фокс: як минула церемонія MTV VMA

Також відомі лауреати премії.

У неділю, 12 вересня, в Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2021.

Захід відвідало чимало зірок. Не обійшлося також без ексцесів. Так, червоним хідником пройшлися голлівудська акторка Меган Фокс та її бойфренд Колсон Бейкер, який більш відомий як Machine Gun Kelly.

Невдовзі на коханого акторки накинувся епатажний боєць MMA Конор Макгрегор. Спортсмен кинувся з кулаками на репера, але йому це не вдалося через охоронців. Тоді Конор вилив на виконавця стакан з водою. Таку агресивну поведінку Макгрегор пояснив тим, що йому не сподобався зовнішній вигляд артиста.

Також хизувалися своїми вбраннями перед фотографами Авріл Лавін, яка вперше вийшла в світ зі своїм бойфрендом Дереком Смітом, Біллі Айліш та Lil Nas X, який приміряв ніжний жіночий образ.

Не оминули захід ще одні закохані Кортні Кардашян та Тревіс Баркер. Пара демонструвала ніжні почуття на публіці.

Цього року головну нагороду отримав кліп MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X, який створила українська режисерка Таню Муіньо спільно з репером. Тож, нагороду "Найкращий режисер" вони розділили на двох. Крім того, відео отримало нагороду за найкращі візуальні ефекти.

Найкращим виконавцем став Джастін Бібер, а піснею року визнали хіт Олівії Родріго – drivers license.

Переможці MTV Video Music Awards 2021:

Найкраще відео року – Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Виконавець року – Джастін Бібер

Пісня року – Олівія Родріго – drivers license

Найкращий новий виконавець – Олівія Родріго

Найкраща колаборація – Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Гурт року – BTS

Найкраще поп-відео – Джастін Бібер ft. Деніел Сизар, Giveon - Peaches

Найкраще хіп-хоп відео – Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - FRANCHISE

Найкраще рок-відео – Джон Меєр - Last Train Home

Найкраще відео в жанрі альтернатива – Machine Gun Kelly ft. blackbear - my ex's best friend

Найкраще відео в жанрі латиноамериканської музики – Біллі Айліш & ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar

Найкраще відео в жанрі r&b – Бруно Марс, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave The Door Open

Найкраще відео в жанрі K-Pop – BTS - Butter

Відео з соціальним підтекстом – Біллі Айліш - Your Power

Найкращий режисер – Lil Nas X і Таню Муіньо – MONTERO (Call Me By Your Name)

Найкраща хореографія – Treat People With Kindness – Harry Styles

Найкращі візуальні ефекти – Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Найкращий мистецький напрям: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

На церемонії здивувала своєю несподіваною появою співачка Мадонна. Зірка прибула на жовтому таксі та вийшла на сцену під свій хіт Vogue у шкіряному костюмі.

Не лишила байдужими і Дженніфер Лопес, яка виступила на сцені у відвертому вбранні без трусиків. 52-річна Джей Ло одягнулася в топ, який ледь прикрив її груди, та мініспідницю на зав'язках.

