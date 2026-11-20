Сергій Лазановський / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

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Переможець «Голосу країни-11» Сергій Лазановський, відомий під сценічним ім’ям RIDNYI, після п’яти років очікування на головний приз шоу став власником квартири у Києві.

Радісною новиною співак поділився в Instagram. Артист родом з Івано-Франківщини повідомив, що документи на нерухомість в одному зі столичних житлових комплексів уже офіційно оформлені на його ім’я. За цей час він неодноразово чув запитання про обіцяне житло, тож тепер нарешті може підтвердити: квартира справді його.

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Лазановський також розповів, що роки очікування не минули для нього даремно. Він продовжував виступати та долучався до благодійних концертів, збираючи допомогу для тих, хто її потребує. Тепер співак зізнається, що відчуває полегшення, адже нарешті отримав певну стабільність у столиці.

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Сергій Лазановський / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

«Сьогодні офіційно оформили документи на квартиру в Києві. П’ять років запитань: „Що там твоя квартира?“, „Живеш уже в Києві?“ і так далі… Тепер можу спокійно відповісти, що вона моя. Я вірив у чесність забудовника, і тепер є власником житла в ЖК. Тому спокійно чекав свого часу, бо „дарованому коню в зуби не дивляться“. За цих п’ять років я відпрацював дуже багато благодійних концертів, де мав за мету дотримати слово про підтримку тих, хто потребує допомоги, після перемоги! Зараз можу нарешті трохи видихнути, бо вже маю хоч якусь маленьку стабільність. Я щасливий. І дякую вам усім, що у свій час повірили в мене», — написав артист.

Як Сергій Лазановський переміг у «Голосі країни-11»

Сергій Лазановський брав участь в одинадцятому сезоні «Голосу країни» 2021 року. Він виступав у команді співачки Наді Дорофєєвої, однак його шлях до фіналу виявився непростим: на етапі «Нокаутів» музикант вибув із проєкту.

Проте глядацьке голосування дало йому другий шанс — завдяки підтримці аудиторії Лазановський повернувся до шоу та зрештою здобув перемогу. Для артиста це була вже друга спроба підкорити сцену «Голосу країни».

Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва

За тріумф у проєкті співак отримав двокімнатну квартиру в Києві, кубок переможця та можливість виступити на тогочасному музичному фестивалі Atlas Weekend. І лише тепер, через п’ять років після фіналу, обіцяне житло офіційно стало його власністю.

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