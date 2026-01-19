Переможець "Голосу країни-11" Лазановський показався в лікарні та повідомив про перенесену операцію

Сергій Лазановський

Реклама

Переможець "Голосу країни-11", співак Сергій Лазановський змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися за нього.

Виконавець опинився в лікарні. Про це артист повідомив в Instagram, опублікувавши світлини з лікарняної палати. Ба більше, виявилося, Сергій Лазановський переніс операцію. У подробиці співак вдаватися не став. Натомість артист запевнив, що хірургічне втручання було плановим.

"Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний", - ділиться співак.

Реклама

Сергій Лазановський / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Наразі Сергій Лазановський перебуває в лікарні на реабілітації та відновлюється після операції. Артиста підтримують його друзі, які надіслали квіти, повітряні кульки та м'яку іграшку.

Нагадаємо, нещодавно співак YAKTAK повідомив, що переніс операцію. Виконавець також показався на милицях і розповів про свій стан.