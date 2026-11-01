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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3205
Час на прочитання
2 хв

Переможець "Караоке на Майдані" прийшов на "Голос країни" та довів до сліз Наталію Могилевську

Тренерка не змогла стримати емоцій.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Артем Нікітін

Артем Нікітін / © Голос Країни

Щойно на каналі «1+1 Україна» розпочався другий випуск найвокальнішого шоу країни «Голос країни-14».

І перший учасник вже вийшов на сцену дивувати зіркових тренерів своїми співочими вміннями. Як виявилося, на шоу прийшов професійний співак — 31-річний Артем Нікітін. Раніше він вже брав участь у талант-шоу — був суперфіналістом «Х-Фактора» та двічі перемагав на «Караоке на Майдані». Артем мріяв стати відомим співаком, однак 2019 року створив сім’ю, а кар’єру вокаліста поставив на паузу. Проте бажання творити нікуди не зникло, тож він і прийшов на «Голос країни».

«Душа моя на сцені. Я повернувся до свого призначення бути на сцені. „Голос країни“ може стати саме тим проєктом, який допоможе мені здійснити мою давню мрію — бути відомим на всю країну», — ділиться вокаліст.

На сцені проєкту Артем Нікітін виконав власну пісню «Ти поселилась у душі». Наталія Могилевська першою розчула в голосі співака родзинку, тож на приспіві натиснула червону кнопку. Не поступився їй і MONATIK. А от Артем Пивоваров, який не розвертав крісла, зізнався, що був дещо спантеличений. Річ у тім, що наставник упізнав голос Артема та був переконаний, що він прийшов на шоу не як учасник, а як зірковий гість.

«Я усвідомив, що це ти. Я розумів, що є формат шоу. Я пам’ятаю сезони, коли Злата Огнєвіч виходила на сцену… Я був впевнений, що ти просто прийшов нам подарувати настрій. Саме тому я не повернувся», — зізнався Пивоваров.

Артем Нікітін та Наталія Могилевська / © Голос Країни

Артем Нікітін та Наталія Могилевська / © Голос Країни

Врешті, Артем Нікітін обирав між MONATIK та Наталєю Могилевською, до якої він й пішов. Тим часом зіркова тренерка не змогла приховати емоцій та заплакала від того, що співак опинився в її команді.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у минулому випуску на “Голосі країни” виступала кохана актора Тараса Цимбалюка - Олена Світлицька. Щоправда, її номер розкритикували. Артистка різко відповіла на гейт свого виступу.

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