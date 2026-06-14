Переможець "Х-Фактора" Олександр Порядинський вступив до лав ЗСУ і показав фото зі служби

Олександр Порядинський

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Переможець вокального талант-шоу «Х-Фактор», співак Олександр Порядинський повідомив про вступ до лав ЗСУ.

Про свою мобілізацію виконавець оголосив в Instagram. Артист поділився, що віднедавна є військовослужбовцем. Тож, зараз у нього немає змоги випускати нові пісні, давати виступи та проводити прямі ефіри.

Олександр Порядинський проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Співак вже показав перше фото зі своєї служби, де він зображений у військовій формі та зі зброєю в руках. Артист подякував за підтримку та зазначив, що сподівається незабаром повернутися до творчості.

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Олександр Порядинський

«Не так давно я мобілізувався до лав Збройних сил України. Зараз проходжу БЗВП, тому наразі не маю змоги радувати вас новими піснями, виступами та ефірами. Дякую кожному за підтримку, теплі слова та повідомлення. Вони справді додають сил і мотивації. Сподіваюся, зовсім скоро знову зустрінемося тут із музикою та новими творчими роботами», — говорить артист.

Зазначимо, Олександр Порядинський став відомий після участь у четвертому сезоні талант-шоу «Х-Фактор». У першому етапі проєкту він виконав пісню «Не плач, тато» та отримав чотири «так» від суддів. Врешті, музикант феєрично потрапив до фіналу та став переможцем.

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян зізнався, чи готовий до мобілізації. Також артист розкрив, скільки щомісяця донатить на ЗСУ.

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