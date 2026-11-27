Андрій Задворний / © instagram.com/zadvornyi_andrii

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Переможець романтичного реаліті «Холостячка» Андрій Задворний повідомив про зміну місця військової служби.

Через дев’ять місяців після мобілізації він завершив службу в Національній гвардії України та долучився до Сил безпілотних систем. Про своє рішення чоловік розповів у фотоблогу. За його словами, шлях до переведення виявився непростим: він тричі намагався змінити підрозділ.

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Задворний пригадав, що спочатку пройшов рекрутинг до бойового підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group, проте згодом опинився на тиловій службі. Як зазначив Андрій, така робота, на його думку, була мало пов’язана з безпосереднім опором російській агресії, а сам він не прагнув залишатися на цій посаді.

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Він також подякував людям, із якими познайомився за час перебування в Нацгвардії, та висловив сподівання, що на новому місці зможе застосувати свої знання й навички на користь війська.

Андрій Задворний / © instagram.com/zadvornyi_andrii

«Завершилась моя служба у Національній Гвардії. Минуло дев’ять місяців, за які сталось багато дивних для мене речей: починаючи від рекрутингу до бойового підрозділу Lasar’s group і потрапляння проти моєї волі на тилову службу, яка мало повʼязана із опором Росії. Виявляється, і таке буває. Далі вісім місяців і три спроби переведення, сповнені важкої бюрократії. Із хорошого — за цей час я зустрів багато справжніх, щирих людей — за це вдячний долі. Починається служба у Силах безпілотних систем, де, нарешті, планую реалізувати здобуті самостійно навички та знання, повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу», — повідомив Андрій.

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