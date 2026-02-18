ТСН у соціальних мережах

81
2 хв

Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч повідомив про мобілізацію: де служитиме зірка

Зірка змінив волонтерство на повноцінну службу й показався у військовій формі.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Задворний

Андрій Задворний / © instagram.com/zadvornyi_andrii

Переможець романтичного реаліті «Холостячка» Андрій Задворний повідомив про важливе рішення — він мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Підприємець, який став відомим після участі у другому сезоні проєкту та стосунків зі співачкою Злата Огнєвіч, розповів у своєму Instagram, що вирішив змінити волонтерську діяльність на безпосередню службу у війську. За словами Задворного, за роки повномасштабної війни він переосмислив власну роль. Деталей служби чоловік не розкрив, однак наголосив — це крок обдуманий і свідомий.

Андрій Задворний / © instagram.com/zadvornyi_andrii

Андрій Задворний / © instagram.com/zadvornyi_andrii

«Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію, що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися», — написав Андрій.

Підписники підтримали його рішення теплими словами та побажаннями безпеки.

  • Велика повага за таке рішення. Це не просто крок — це вибір серця і совісті. Нехай береже тебе Бог, а поруч будуть надійні побратими. Дякуємо за мужність і віру в нашу перемогу

  • Нехай Господь Бог оберігає та дарує довголіття. Щиро дякую за вибір захищати країну і в тому числі нас усіх

  • Ти зробив багато роботи й створив багато підтримки. Як щось десь — звертайся!

Нагадаємо, широку популярність Андрій Задворний здобув після перемоги в шоу, де виборов серце співачки Злати Огнєвіч. Втім, їхній роман завершився розривом — чоловік зізнався, що його почуття зникли. Після розставання співачка переживала непростий період.

