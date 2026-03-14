ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
2 хв

Переможець "МастерШефа-16" Зубко оголосив про свою службу в ЗСУ й зробив заяву

Кулінар розповів про новий досвід і відчуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олександр Зубко / © instagram.com/oleksandr_zubko_

Переможець кулінарного шоу «МастерШеф-16» — кондитер Олександр Зубко — повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України.

Після завершення проєкту кулінар вирішив стати на захист України від окупантів. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що вже пройшов військові навчання. За словами Зубка, цей період став для нього складним, але водночас дуже важливим досвідом. Кондитер також поділився першою світлиною у військовій формі. Водночас він поки що не розкрив, у якому саме підрозділі проходитиме службу.

«Після фіналу „МастерШеф“, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ. Пройшов військові навчання. Для мене це був абсолютно новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут. Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива», — поділився Зубко.

Новина про мобілізацію переможця проєкту «МастерШеф-16» викликала активну реакцію серед його підписників. У коментарях шанувальники подякували йому за службу та побажали сил і обережності.

  • Ви — наша гордість і надія на завтрашній день, ми щиро пишаємося і з усіх сил підтримуємо лави ЗСУ. Міцного вам здоровʼя, Божої опіки та Янгола-охоронця

  • Бережіть себе! Ви класна, щира і відкрита людина. Україні потрібні талановиті люди

  • Бережи себе і повертайся живим

Дата публікації
Кількість переглядів
793
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie