Переможець "МастерШефа-16" Зубко оголосив про свою службу в ЗСУ й зробив заяву

Олександр Зубко / © instagram.com/oleksandr_zubko_

Переможець кулінарного шоу «МастерШеф-16» — кондитер Олександр Зубко — повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України.

Після завершення проєкту кулінар вирішив стати на захист України від окупантів. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що вже пройшов військові навчання. За словами Зубка, цей період став для нього складним, але водночас дуже важливим досвідом. Кондитер також поділився першою світлиною у військовій формі. Водночас він поки що не розкрив, у якому саме підрозділі проходитиме службу.

«Після фіналу „МастерШеф“, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ. Пройшов військові навчання. Для мене це був абсолютно новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут. Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива», — поділився Зубко.

Новина про мобілізацію переможця проєкту «МастерШеф-16» викликала активну реакцію серед його підписників. У коментарях шанувальники подякували йому за службу та побажали сил і обережності.

Ви — наша гордість і надія на завтрашній день, ми щиро пишаємося і з усіх сил підтримуємо лави ЗСУ. Міцного вам здоровʼя, Божої опіки та Янгола-охоронця

Бережіть себе! Ви класна, щира і відкрита людина. Україні потрібні талановиті люди

Бережи себе і повертайся живим

