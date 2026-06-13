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Переможець "Шансу" Олександр Воєвуцький стане батьком уп'яте
Олександр Воєвуцький виховує чотирьох донечок. Артист вже розсекретив стать майбутнього малюка.
Український співак Олександр Воєвуцький, який переміг на проєктах «Караоке на Майдані» та «Шанс», стане батьком уп’яте. Дружина виконавця Ольга вагітна.
Радісну новину подружжя оголосило у спільному дописі в Instagram. Закохані раніше опублікували відео, де в Ольги видніється вже помітно округлий животик. Олександр та його кохана оголосили, що незабаром в їхній родині буде поповнення.
«Поки я всю зиму і ранню весну сіяла свої квіти, Господь щедро засівав сад нашої сімʼї. Так! Нас стане ще трішки більше», — поділилась Ольга.
А це ж Воєвуцькі організували гендер-паті, де розсекретили стать майбутнього малюка. Цю особливу мить разом із закоханими розділили їхні найближчі та найрідніші. Виявилось, що у родині співака народиться син. До слова, артист разом із дружиною вже виховує чотирьох донечок.
«Любимо тебе, малюче, усією нашою шумною компанією», — поділились емоціями щасливі батьки.
Зазначимо, Олександр Воєвуцький — український співак, який був переможцем проєкту «Караоке на Майдані», а також «Шанс». Він активно розвивав співочу кар’єру, але врешті віддав перевагу написанням пісень. Музикант перебуває в шлюбі з дружиною Ольгою. Разом вони виховують чотирьох доньок — Марію, Аделіну, Терезу та Олівію. Вже незабаром подружжя стане батьками сина.
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич повідомила про вагітність. Артистка та її чоловік, актор Валентин Томусяк, стануть батьками вперше.