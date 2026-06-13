Переможець "Шансу" Олександр Воєвуцький стане батьком уп'яте

Олександр Воєвуцький із дружиною та доньками / © instagram.com/oleksandrvoievutskyi

Реклама

Український співак Олександр Воєвуцький, який переміг на проєктах «Караоке на Майдані» та «Шанс», стане батьком уп’яте. Дружина виконавця Ольга вагітна.

Радісну новину подружжя оголосило у спільному дописі в Instagram. Закохані раніше опублікували відео, де в Ольги видніється вже помітно округлий животик. Олександр та його кохана оголосили, що незабаром в їхній родині буде поповнення.

«Поки я всю зиму і ранню весну сіяла свої квіти, Господь щедро засівав сад нашої сімʼї. Так! Нас стане ще трішки більше», — поділилась Ольга.

Реклама

А це ж Воєвуцькі організували гендер-паті, де розсекретили стать майбутнього малюка. Цю особливу мить разом із закоханими розділили їхні найближчі та найрідніші. Виявилось, що у родині співака народиться син. До слова, артист разом із дружиною вже виховує чотирьох донечок.

Олександр Воєвуцький із дружиною та доньками / © instagram.com/oleksandrvoievutskyi

«Любимо тебе, малюче, усією нашою шумною компанією», — поділились емоціями щасливі батьки.

Зазначимо, Олександр Воєвуцький — український співак, який був переможцем проєкту «Караоке на Майдані», а також «Шанс». Він активно розвивав співочу кар’єру, але врешті віддав перевагу написанням пісень. Музикант перебуває в шлюбі з дружиною Ольгою. Разом вони виховують чотирьох доньок — Марію, Аделіну, Терезу та Олівію. Вже незабаром подружжя стане батьками сина.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич повідомила про вагітність. Артистка та її чоловік, актор Валентин Томусяк, стануть батьками вперше.

Реклама

Новини партнерів