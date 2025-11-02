ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2961
Час на прочитання
2 хв

Переможець "Шансу" Павло Табаков шокував зізнанням про діагностований у нього рак четвертої стадії

Артист розповів про лікування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Павло Табаков

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Український співак Павло Табаков, який є переможцем "Шансу" та "Голосу країни", розповів, як у нього діагностували рак.

Онкологію в артиста виявили перед початком повномасштабної війни в Україні. У виконавця був рак лімфатичної системи, що межував між третьою та четвертою стадіями. Лікарі одразу ж попередили Табакова, що необхідно негайно лікуватися. Артист на проєкті "Балючі темі" говорить, що вирішив їхати за кордон. Співак лікувався в польському місті Гданськ, де в нього була експериментальна терапія.

"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни я пішов обстежитися, і мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, бо у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи. Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську", - поділився артист.

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павло Табаков пройшов весь курс лікування, що, до речі, було безкоштовним, адже він перебував у Польщі в статусі біженця. Наразі виконавець сподівається, що хвороба вже позаду. Щоправда, артистові потрібно раз на рік проходити обстеження, здавати аналізи, стежити за рівнем показників і за станом свого здоров'я в цілому.

"Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий. Коли я переїхав у статусі біженця, мені це було безкоштовно (лікування). Це була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій. Сподіваюся, що так (повністю вилікувався). Але я постійно маю бути під контролем. Постійно треба здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників і проходити обстеження раз на рік", - зізнався артист.

Зазначимо, Павло Табаков – український співак, музикант, композитор та аранжувальник. Артист прославився після перемоги у п'ятому сезоні проєкту "Шанс". Також виконавець виборов перше місце на "Голосі країни-2".

Нагадаємо, ведуча Яніна Соколова теж хворіла на рак. Нещодавно знаменитість відверто розповіл про наслідки лікування онкології.

Дата публікації
Кількість переглядів
2961
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie