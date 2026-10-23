Переможець "Шансу" Табаков розкрив справжню причину переїзду до Польщі та згадав про важкий період

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

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Український співак Павло Табаков пояснив, чому після початку повномасштабної війни переїхав із родиною до Польщі та що зрештою спонукало їх повернутися до Львова.

Артист разом із близькими оселився в Гданську на три роки. Однак цей переїзд мав особливу причину. У Польщі виконавець проходив лікування від онкологічного захворювання. До цього його родина встигла пожити в Києві та Львові. Тепер Табаков знову будує життя в Україні. Тут на нього чекають нові творчі плани та робота над театральними проєктами.

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«Ми десять років прожили в Києві. Потім виїхали до Львова ще у 2018 році. А коли почалася повномасштабна війна, поїхали до Польщі. У Гданську прожили три роки, і це було пов’язано з лікуванням у першу чергу», — розповів Павло Табаков в інтерв’ю BLIK.ua.

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Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Нині співак зосереджений на роботі у Львові. Разом із командою він розвиває музичні, освітні й театральні проєкти, зокрема готує продовження дитячого мюзиклу. Робота над постановками охоплює також створення костюмів та підготовку до майбутніх виступів.

Водночас у родини є плани й на майбутнє доньки Анастасії. Табаков хотів би, щоб вона здобувала освіту в Києві, проте остаточний вибір залежатиме від безпекової ситуації. Серед альтернатив розглядають також Львів і Варшаву.

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Окреме місце в житті артиста посідає пережитий досвід боротьби з онкологією. Він раніше розповідав, що мав четверту стадію раку лімфатичної системи та пройшов складний курс лікування. Тепер співак особливо цінує можливість повернутися до улюбленої справи.

«Слава Богу, що дав мені другий шанс жити. Я щодня, щоранку дякую Господу. І ввечері дякую Господу. Тому що з четвертою стадією онкології це було непросто. Я пройшов досить важке лікування. Бог залишив мене в живих. І я за це йому вдячний — що можу творити, що я працездатний», — поділився виконавець.

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Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

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