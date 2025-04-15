Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов відверто розповів про свій досвід у БДСМ

Макс Леонов / © YULA company

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Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов змінив амплуа і тепер, окрім танців, займається просвітництвом.

Днями в центрі столиці вдруге відбувся офлайн-лекторій в одному з сексуально-освітніх просторів. Тема лекції – "Танці як форма вираження сексуальності: Як танець може допомогти виявити власну сексуальність і впевненість". Лектором виступив головний танцмейстер країни та переможець проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов. Між офіційною частиною хореограф був досить відвертим і розповів про власні експерименти в особистому житті.

Під час дружньої дискусії з гостями лекторію Макс зізнався, що спробував нову практику – шибарі, мистецтво обмеження рухливості тіла людини за допомогою мотузок.

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"Я вперше в житті спробував шибарі. Одного разу був на такому занятті, і знаєте, зрозумів, що це не просто про пристрасть – це про глибину, про філософію стосунків між чоловіком і жінкою. Адже людина, яку зв’язують, має бути до цього психологічно готовою — прийняти, що її сковують, і вона не може нічого вдіяти. І так, зв’язував я, але не свою партнерку – на занятті мені дали дівчину, і, схоже, вона любить бути зв’язаною, адже була не проти", – розповів Макс Леонов.

Під час лекції Макс також акцентував увагу, що саме танці допомагають зблизитися з партнером, та як через танцювальні рухи закохані пари можуть ще ближче пізнати один одного.