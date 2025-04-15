ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов відверто розповів про свій досвід у БДСМ

Хореограф прочитав лекцію на тему того, як танці впливають на сексуальність людини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Макс Леонов

Макс Леонов / © YULA company

Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов змінив амплуа і тепер, окрім танців, займається просвітництвом.

Днями в центрі столиці вдруге відбувся офлайн-лекторій в одному з сексуально-освітніх просторів. Тема лекції – "Танці як форма вираження сексуальності: Як танець може допомогти виявити власну сексуальність і впевненість". Лектором виступив головний танцмейстер країни та переможець проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов. Між офіційною частиною хореограф був досить відвертим і розповів про власні експерименти в особистому житті.

Під час дружньої дискусії з гостями лекторію Макс зізнався, що спробував нову практику – шибарі, мистецтво обмеження рухливості тіла людини за допомогою мотузок. 

"Я вперше в житті спробував шибарі. Одного разу був на такому занятті, і знаєте, зрозумів, що це не просто про пристрасть – це про глибину, про філософію стосунків між чоловіком і жінкою. Адже людина, яку зв’язують, має бути до цього психологічно готовою — прийняти, що її сковують, і вона не може нічого вдіяти. І так, зв’язував я, але не свою партнерку – на занятті мені дали дівчину, і, схоже, вона любить бути зв’язаною, адже була не проти", – розповів Макс Леонов.

Під час лекції Макс також акцентував увагу, що саме танці допомагають зблизитися з партнером, та як через танцювальні рухи закохані пари можуть ще ближче пізнати один одного.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie