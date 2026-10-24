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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов вперше після розлучення розсекретив нові стосунки

Танцівник не приховує, що не самотній.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Макс Леонов

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Переможець шоу «Танці з зірками», український хореограф Макс Леонов вперше зізнався, що перебуває в стосунках.

Так, ще навесні 2024 року танцівник повідомив, що розійшовся з коханою після 11 років разом. Відтоді про особисте життя хореографа не було нічого відомо. Проте на проєкті «Наодинці з Гламуром» Макс Леонов чесно зізнався, що зараз у стосунках. Саме кохана людина тримає його на плаву та не дає опускати рук.

«Особисте життя є, і воно прекрасне. Це особисте життя тримає мене в здоровому глузді і дає мені зрозуміти, що де б я не був, на мене завжди чекають і мене завжди підтримають», — говорить танцівник Анні Севастьновій.

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Імені обраниці Макс Леонов не розкриває, а також тримає в секреті подробиці їхніх стосунків. Хореограф говорить, що бажає, аби особисте таким і лишалось.

«Я бажаю, щоб це поки що залишилось моїм особистим життям, тому дякую за те, що цікавитесь», — прокоментував танцівник.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Зазначимо, протягом 11 років Макс Леонов прожив у цивільному шлюбі з дружиною Юлією. Однак навесні 2024 року танцівник оголосив про розрив. Пара не змогла подолати кризу, яка виникла в їхніх стосунках на тлі повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою закрутив роман після розлучення. Також артист розкрив, у яких стосунках залишився з колишньою дружиною Анастасією Цимбалару.

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