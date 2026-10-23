Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов вступив до лав ЗСУ і розкрив, де служить

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

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Переможець проєкту «Танці з зірками», український хореограф Макс Леонов вступив до лав ЗСУ.

Про це танцівник розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». Хореограф зізнався, що служить ще від грудня 2025 року. Раніше він приховував цю інформацію, оскільки не збирався хайпувати на цій темі. Однак зараз хореограф використовує свою медійність, аби допомагати закривати збори на потреби його бригади. До слова, Макс Леонов служить в 46-й окремій аеромобільній бригаді.

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«Я проходжу зараз службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-та окрема аеромобільна бригада. Служу від грудня минулого року. Це чисто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп. Це тепер обов’язкове моє життя», — говорить танцівник Анні Севастьяновій.

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Макс Леонов / © YULA company

Макс Леонов не розкриває, де саме минає зараз його служба, але за межами Києва. До столиці танцівника періодично відпускають, аби той брав участь у заходах та привертав увагу до зборів на потреби бригади.

«Командування бригади періодично відпускає мене до Києва для того, щоб я допомагав зі своєю медійністю збирати кошти на потреби наші. Рішення було спонтанне про службу, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська», — додав танцівник.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно акторка Тамара Яценко розповіла, як її онука стала артилеристкою в ЗСУ. Артистка вже показала, як її родичка працює на фронті.

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