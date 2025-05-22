Переможець "Євробачення-2025" закликав дискваліфікувати Ізраїль з конкурсу і висловився про участь РФ

Переможець "Євробачення-2025" JJ / © eurovision.tv

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Австралійський співак JJ, який цьогоріч здобув перемогу на "Євробаченні", неочікувано висловився проти Ізраїлю на музичному конкурсі і згадав Росію.

Йоганнес Піч, справжнє ім'я виконавця, вважає, що Ізраїль треба дискваліфікувати. Про це він сказав в інтерв'ю Diario ABC. Як приклад, він навів Росію, яку відсторонили від участі від 2022 року через розв'язану в Україні війну. JJ говорить, що Ізраїль теж є агресором, і країну необхідно дискваліфікувати. Утім, артист зазначив, що це лише його думка, а остаточно все вирішує Європейська мовна спілка (EBU).

Переможець "Євробачення-2025" JJ / © Associated Press

"Я дуже розчарований тим, знаєте, що вони виключили Росію з конкурсу, але дозволили брати участь Ізраїлю. Вони обоє агресори, коли питання стосується війни. Це дуже засмучує, і я нічого з цим не можу зробити. Якби це залежно від мене, я б їх виключив. Побачимо, що станеться наступного року", - здивував переможець конкурсу.

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Зазначимо, цьогоріч Ізраїль представляла співачка Юваль Рафаель, яка 7 жовтня 2023 року пережила напад Хамасу на музичний фестиваль NOVA. Щоб вижити під час нападу палестинських терористів, артистка прикинулася мертвою. Перед "Євробаченням" пропалестинські протестувальники виступали проти участі Ізраїлю в конкурсі. Однак країну не дискваліфіковували. У день гранд-фіналу у Базелі відбулися масштабні протести, а виступ Юваль Рафаель намагалися зірвати.