Переможці нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI запрем'єрили емоційний мініальбом Heart of Steel

Переможці нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI представили новий мініальбом із символічною назвою Heart of Steel.

Гурт присвятив свій EP незламності українського народу під час війни. Усього до мінільбому увійшло чотири музичних композиції, серед яких і Heart of Steel, з яким гурт презентує Україну на конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Усі треки відображають передають не тільки історії українців, ай власні переживання артистів.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

"Ці треки об’єднують переживання усіх українців і, зокрема, наші власні. Тут про сталеві серця у наших грудях, про прагнення до волі, про любов і про нашу нескореність. Різні емоції, але такі близькі кожному. І, головне, не деструктивні, а оптимістичні - ті які не руйнують, а дають енергію і надію. Нехай цей мініальбом стане зарядом для кожного з нас жити і творити попри все", - поділилися TVORCHI.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Як поділився колектив, цей мініальбом став приквелом п’ятого великого альбому TVORCHI, який вийде у 2023 році. У майбутньому лонгплеї артисти анонсують велику кількість музичних нашарувань та багатий звук.

Читайте також: