Переможці "Євробачення-2024" заговорили про концерт в Україні і співпрацю з alyona alyona і Jerry Heil

Днями у Мальме, Швеція, завершилася головна музична подія року – "Євробачення-2024".

Переможцем цьогорічного міжнародного конкурсу став представник Швейцарії – Nemo. Відтак, виконавець рішуче налаштований розвивати свою кар'єру та навіть замислюється про співпрацю з українським дуетом alyona alyona і Jerry Heil, які теж виступали у фіналі й посіли третє місце. За словами артистів, за час перебування у Мальме кількість їхніх друзів значно зросла, тому з деякими з них вони планують випустити колаборації. Ба більше, Nemo навіть пообіцяли приїхати з концертами до України щойно завершиться повномасштабне вторгнення.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

"Ці двоє (alyona alyona і Jerry Heil – прим. ред.) – вони такі дивовижні! Ви навіть не уявляєте, який скарб маєте. Це правда, найдивовижніші люди. Я захоплююсь і так хочу продовжувати наше спілкування. Хто його знає, може, щось разом і утнемо… Ми не знаємо, може, й створимо (спільну пісню – прим. ред.). Можливо, навіть приїду до України, сподіваюсь", - приголомшили заявою Nemo в інтерв'ю Суспільному.

До речі, що відомо про небінарного переможця "Євробачення-2024" Nemo – читайте за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil несподівано заявила, що замість Teresa & Maria на "Євробачення-2024" мала поїхати інша пісня. Зірка вже показала її у Мережі.

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